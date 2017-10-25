Меняются правила индексации страховых пенсий

Москва, , 16:38 — REGNUM Правительственный законопроект, изменяющий правила индексации страховых пенсий в 2018 году, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Согласно действующим нормам закона о страховых пенсиях, индексация страховых пенсий проходит каждый год 1 февраля по темпу роста цен за прошедший год, а также 1 апреля, исходя из доходов Пенсионного фонда. Правительство предлагает изменить эту норму и провести одну индексацию 1 января 2018 года.

«Повышение страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним с 1 февраля и с 1 апреля прогнозируется на индексы, близкие к показателю снижающейся инфляции, а также ожидания граждан по более существенному увеличению страховых пенсий, представляется целесообразным перенести в сроки индексации страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним на 1 января 2018 года, установив единый индекс роста страховых пенсий в более высоком размере», — отметил в ходе пленарного заседания замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

Таким образом, индексация пенсий в 2018 году составит 3,7%, что на 0,5 процентных пунктов выше, чем уровень предполагаемой инфляции в 2017 году. При этом размер фиксированной выплаты составит 4 982, 90 рублей. Между тем, нововведение коснется только неработающих пенсионеров, о чем ранее уже заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Правило по индексации пенсий для работающих и неработающих мы не предлагаем менять. То, что касается январской индексации — ее предлагается сделать только для неработающих пенсионеров, как это предусмотрено существующим законодательством», — подчеркивал Топилин.

Кроме того, законопроект также предлагает установить правило, согласно которому общая сумма материального обеспечения пенсионера в учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше, чем эта же сумма за предыдущий год.

Как отметил в ходе пленарного заседания Андрей Пудов, принятие законопроекта позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих пенсионеров, число которых сегодня достигает 30,8 млн рублей, а также порядка 0,5 млн неработающих военных пенсионеров.