Пенсионеры в Литве боятся быть обманутыми государством

Вильнюс, , 16:36 — REGNUM В Литве пожилые люди не чувствуют себя в безопасности. Почти каждый второй пенсионер страны придерживается позиции, что государство должно не только платить пенсии нынешним пенсионам, но и начинать откладывать на будущие пенсии нынешним работникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября.

Результаты репрезентативного опроса жителей Литвы, проведенного в октябре 2017 года центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, показали, что за это высказываются 45% пенсионов страны.

«Антагонизм и постоянное подчеркивание, что пенсионеры переживают только за себя, не имеет основания и является искусственным. Пожилые люди, которые получают небольшие пенсии и каждый месяц борются за выживание, лучше всего видят реальность и финансовые способности государства. Очевидно, что они не желают такого будущего ни своим детям, ни своим внукам, и одобрили бы, если бы государство старалось облегчить их участь в будущем», — уверен президент Ассоциации инвестиционных пенсионных фондов Литвы Шарунас Рузгис.

По его словам, при принятии политических решений лучше всего слышны самые громкие голоса, но к решению такого острого вопроса, как пенсии, нужно привлечь все заинтересованные группы, избегая их искусственного противопоставления и прислушиваясь к их мнению.

По данным опроса, 61% жителей Литвы убеждены, что государство должно участвовать в индивидуальном накоплении пенсий. Чаще всего такого мнения придерживаются лица в возрасте 30−49 лет, жители с высшим образованием и занимающие позиции специалистов на рынке труда.

«Общество хорошо понимает, с какими демографическими угрозами сталкивается Литва, и не чувствует себя в безопасности. Отвечая на вопрос, что должно сделать государство с пенсионной системой, почти 2/3 респондентов указали, что государство должно начать откладывать дополнительные доходы для будущих пенсионеров. По сути это означает одно — люди готовы копить, вкладывать свои средства, но они хотят и участия государства. Государство в свое время пообещало быть частью и гарантом II пенсионной ступени, но естественно, что работающие жители надеются на преемственность и выполнение обещаний», — говорит Рузгис.

Между тем только каждый четвертый пенсионер (25,3%) уверен, что государство должно концентрироваться только на нынешних пенсионерах и никак не поощрять будущих пенсионеров, и это самая большая часть жителей с таким мнением.

«Ничем не обоснованные слухи о том, что все благополучие нынешних пенсионеров ежемесячно перекачивается в частные пенсионные фонды, некоторым пенсионерам позволяет полагать, что это их спасет. К сожалению. Переводы такие минимальные, что подходят только для противопоставления пенсионеров и тех, кто откладывает на будущее, между тем проблемы пенсий так и не решаются», — уверен Рузгис.

В Вильнюсе проживает больше всего жителей страны (19,4%), которые считают, что все средства нужно уделять улучшению ситуации нынешних пенсионеров. В других крупных городах жителей с таким мнением почти на 9% меньше (10,9%).

«Эти результаты немного удивили, но проживающим в столице пенсионерам больше всего режет глаз неравенство доходов. Кроме того, Вильнюс по уровню проживания — самый дорогой город Литвы, а пенсионерам приходится закупаться в тех же самых магазинах, они пользуются общественным транспортом, платят налоги, поэтому именно здесь самое сильное желание изменить ситуацию пенсионеров «здесь и сейчас». С другой стороны, жители Вильнюса дальновидные — 67,2% жителей столицы также одобрили бы, если бы государство стало копить на будущие пенсии», — говорит Рузгис.

Опрос был проведен 6−15 октября, в нем приняли участие 1000 человек.