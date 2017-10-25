В Ташкенте сумма контрактов на экспорт текстиля и хлопка превысила $1 млрд

Ташкент, , 16:16 — REGNUM На XIII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарке, в которой принимают участие более полутора тысяч представителей из 50 стран мира, подписано экспортных контрактов на общую сумму более одного миллиарда долларов, сообщает 25 октября «Подробно.uz».

Отмечается, что процесс контрактации продолжается, так как ярмарка завершит свою работу в пятницу, 27 октября.

По итогам ярмарки в 2016 году было подписано контрактов на экспорт текстильной продукции на сумму $1,32 млрд и 550 тыс. тонн хлопкового волокна. Отмечается, что общая стоимость контрактов в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла на $520 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 года председатель правления АО «Узбекенгилсаноат» Илхом Хайдаров заявил, что к 2020 году Узбекистан может отказаться от экспорта хлопка, так как в стране появятся мощности, достаточные для переработки всего объема производимого хлопка.

Напомним, в начале октября СМИ сообщили, что в Узбекистане будут приняты меры по выращиванию нового сорта хлопка, пригодного для механизированной уборки.

Узбекистан занимает шестое место в мире по объему производства хлопкового волокна и пятое место по его экспорту.

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