Путин: задержка зарплат в России — от невнимательного отношения к людям

Москва, , 15:59 — REGNUM Задержки зарплат в России Владимир Путин на правительственном совещании назвал «невнимательным отношением к людям», и пообещал дать соответствующие сигналы правоохранительным органам, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На совещании президент обратил внимание на уровень задолженности в различных отраслях хозяйства страны: в сельском хозяйстве уровень задолженности составил 6%, а в добывающих отраслях — 12%.

«Там что, денег меньше, что-ли, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности как минимум, о невнимательном отношении к людям», — подчеркнул Владимир Путин.

«Я соответствующие сигналы еще дам в прокуратуру, в Следственный комитет. Повнимательней», — адресовал главе Минтруда Максиму Топилину замечание президент.

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Министр уточнил: общая сумма задолженности по зарплатам в России на текущий момент — 3 млрд 387 млн рублей. Пик уровня задолженности в этом году, по словам Топилина, был отмечен в мае — порядка 3,8 млрд.

Поскольку в 2016 году этот показатель был примерно на один млрд рублей больше, министр заключил, что задолженность снижается, но проблема «пока остается достаточно острой».

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Напомним, по данным, предоставленным Росстатом, на август 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2) составила 3455 млн рублей.