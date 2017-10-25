За нарушения в строительстве жилья Мирзиёев сделал выговор чиновникам

Ташкент, , 15:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мизиёев сделал выговор ряду высокопоставленных чиновников за нарушения в организации строительства многоквартирных домов и отставанию от графика, сообщает 25 октября «Подробно.uz».

Президент указал чиновникам на несоблюдение должного контроля за ходом строительства многоквартирных домов, что привело к серьезным нарушениям и отставанию от графика.

В результате мониторинга строительных объектов в Узбекистане были выявлены нарушения строительных норм и правил, низкое качество строительно-монтажных работ, отклонения от проектов, а также задержки сроков сдачи строительных объектов.

Для устранения всех замечаний было выдано 761 предписание и снято свыше одного миллиарда сумов ($124 тыс.) с выполненных объемов работ.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан планирует привлечь на строительство жилья кредит турецкого государственного банка в размере $200 млн. Всего на возведение жилья власти Узбекистана планируют получить от различных международных кредиторов более одного миллиарда рублей.

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