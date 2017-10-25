Жители Удмуртии увеличили объем займов за квартал на 13%

Ижевск, , 15:35 — REGNUM По итогам третьего квартала 2017 года жители Удмуртии увеличили объем займов, привлеченных в микрофинансовых институтах, на 13,4%. Общий объем средств в рамках привлеченных займов составил по состоянию на 1 октября 2,676 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом основную часть выданных займов составляют кредиты на потребительские товары — 2,163 млрд рублей, остальные средства привлечены по условиям микро-займов — 513 млн рублей.

По темпам роста объема займов Удмуртия вошла в тройку регионов — лидеров вместе с Приморским краем, где объем займов вырос на 19,4%, и Вологодской областью — рост составил 14,1%. Рейтинг составлен по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, в него вошли 25 регионов России.

В НБКИ отметили, что рост портфеля займов за третий квартал текущего года стал рекордно низким за двухлетний период. В июле-сентябре 2017 года объем микрофинансовых займов населению составил 146,2 млрд рублей, увеличившись лишь на 2,7%.

«После трех лет динамичного роста, в третьем квартале 2017 года рост портфеля микрофинансовых займов фактически остановился. При этом, в первую очередь, обращает на себя внимание сокращение портфеля самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика займов — «займов до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов продолжают расти», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, многие заемщики в настоящее время «вернулись» в банки, появилась возможность использовать «до зарплаты» другие кредитные продукты, в частности, кредитные карты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за январь-сентябрь 2017 года число потенциальных банкротов в Удмуртии выросло на 20,8% — в республике таких граждан 6361 человек. По темпам роста числа потенциальных банкротов Удмуртия входит в топ-20 регионов России, занимая двадцатую строку рейтинга.

В рейтинге 40 регионов РФ, где наблюдается максимальный темп роста числа потребительских кредитов, Удмуртия занимает второе место. Жители региона за январь — август 2017 года набрали потребительских кредитов на 43,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При сравнении данных за август 2016 года с показателем августа текущего года наблюдается рост задолженности жителей республики по кредитам на 917 млн рублей в течение года, или более чем на 283% (в 3,8 раза) — до 1,241 млрд рублей.