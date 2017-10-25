Курортный сбор на Ставрополье: доходов нет, но их уже распределяют

Ставрополь, , 15:30 — REGNUM Более 180 млн рублей рассчитывают получить в городах-курортах Ставропольского края от курортного сбора за восемь месяцев 2018 года. Куда пойдут деньги — уже известно.

Проект закона «О фонде развития курортной инфраструктуры Ставропольского края» утвердили 25 октября на заседании правительства края, сообщил портал news.1777.ru. Окончательно утвердить закон должен краевой парламент

В соответствии с документом, в фонде будут аккумулированы средства, поступающие от курортного сбора. При этом вся сумма, полученная в территориях-участниках, будет использоваться для развития их курортной инфраструктуры.

Губернатор Владимир Владимиров заверил, что абсолютно все средства останутся в муниципалитетах — более того, они будут запланированы в городских бюджетах. Деньги пойдут на ремонт, восстановление, строительство городской инфраструктуры, но контроль за ними правительство края оставляет за собой.

Эксперимент по взиманию курортного сбора в Ставропольском крае начнется уже с 1 мая 2018 года. Он затронет города-курорты Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, в перспективе список может быть расширен.

Размер сбора определен в 50 рублей — по прогнозу за восемь месяцев в регионе удастся получить 181 млрд рублей. За пять лет, по подсчетам специалистов, доходы от курортного сбора в крае могут составить чуть менее 1,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по взиманию курортного сбора запущен в четырех регионах России: в Ставропольском, Краснодарском краях, на Алтае и в Крыму. Действовать пилотный проект будет с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Между тем, ставропольские власти выбрали пока самый высокий размер курортного сбора — для сравнения, на Алтае он составит пока 30 рублей с человека в сутки, а на Кубани — и вовсе 10 рублей.

В Крыму с размером курортного сбора пока не определились — предлагаются варианты от 10 рублей в сутки (такая сумма фигурирует в проекте закона) до 300 рублей. При этом власти республики склоняются к тому, чтобы ввести сбор лишь на летние месяцы.