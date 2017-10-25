Новгородскую область проверили на «санкционку»

Великий Новгород, , 14:22 — REGNUM Как соблюдается закон о санкционной продукции, проверила прокуратура Новгородской области, 25 октября сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что региональный Россельхознадзор уничтожал «санкционку» за счет бизнесменов, ее перевозивших, что является нарушением правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в соответствующий перечень.

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Пресс-служба напоминает перечень стран, откуда запрещено ввозить такую продукцию: «Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн». Ведомство подчеркивает, что санкции в отношении них действуют до 31 декабря 2018 года.

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Кроме того, по результатам проверки сообщается, что в ряде случаев Россельхознадзор штрафовал виновных лиц в меньшем размере, чем определено законодательством.

По данному факту прокуратура области внесла руководителю регионального Управления представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

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Отметим, по информации прокуратуры области, «факты реализации ввезенной на территорию Новгородской области санкционной продукции прокурорами не выявлены», а выявлены «90 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 15 представлений, 12 из которых рассмотрены и удовлетворены, 30 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», говорится в сообщениипресс-службы.

Напомним, контрсанкции России — ответные меры на санкции ряда западных государств, предполагали запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».