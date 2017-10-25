Минэнерго: РФ готова «замещать» Монголии электричество за Шурэнскую ГЭС

Москва, , 14:14 — REGNUM Вместо строительства Шурэнской гидроэлектростанции РФ готова предоставить Монголии необходимое количество электроэнергии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе ответов на вопросы депутатов на «правительственном часе» в Госдуме.

Речь идет о гидроэлектростанции, которую планируется построить на реке Селенга, впадающей в Байкал.

«Мы считаем, что нет необходимости строить гидроэлектростанцию, так как это вредно и может негативно повлиять на Байкальский бассейн и Ангарский бассейн. В этом смысле более эффективное решение — это поставки электроэнергии и развитие собственной генерации Монголии», — заявил Новак.

По его словам, Монголия — энергодефицитная страна, которая решает этот вопрос на 90% за счет собственной генерации и примерно на 10% за счет поступлений из КНР и РФ.

«В Монголии планируется программа развития увеличения потребления примерно в два раза, и этот дополнительный объем потребления энергии мы готовы обеспечить за счет поставок из РФ», — пояснил Новак.

По его словам, передача электроэнергии из РФ в Монголию может происходить как на базе уже существующей линии электропередач, так и за счет дополнительного строительства новых объектов инфраструктуры.

Напомним, весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области состоялись общественные слушания по проектам строительства ГЭС Монголии в бассейне Селенги. Жители региона, побывавшие на слушаниях, практически единогласно выступили против строительства монгольских ГЭС.

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