Банный день для чиновников: исполком из Татарии потратил 50 млн на баню

Альметьевск, Татария, , 14:09 — REGNUM Пока в Казани сносят здание банно-оздоровительного комплекса «Здоровье» и ищут инвестора для строительства более современного аналога, исполком города Альметьевска выкупил у муниципального унитарного предприятия «Здоровье» баню на 100 мест. На приобретение здания и участка было потрачено 50 млн рублей. При этом единственным учредителем МУПа является администрация Альметьевского района, а исполком района является полномочным органом учредителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве лота на тендере выступило трёхэтажное здание бани площадью 2 879,3 кв. м, рассчитанное на 100 мест, и участок под ней площадью 5 761,24 кв. м. Баня находится на улице Гафиатуллина, 50 в Альметьевске. Кроме того, в лот вошло 374 предмета. Исполком стал единственным участником торгов, потому лот реализован по начальной цене.

Продавец — МУП «Комбинат Здоровье Альметьевского муниципального района» был признан банкротом 17 мая 2017 года. Арбитражным судом Татарии в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 17 ноября 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, МУП создано 11 апреля 2013 года. С 2 июня 2017 года предприятие находится в стадии ликвидации. Уставной капитал МУП — 11 400 000 рублей. Основной вид деятельности — физкультурно-оздоровительная.

Иск к предприятию был подан ПАО «Тимер банк», находящимся под временным управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» для недопущения банкротства. Сумма претензий составила более 44,03 млн рублей. Баня и участок под ней выступили залогом по кредиту банку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тимер банк» весной 2014 года сменил собственника, а 19 октября 2017 года в отношении единственного акционера банка ООО «Новая нефтехимия» было введено наблюдение, как первый этап процедуры банкротства.

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