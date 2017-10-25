Глава Нацбанка Казахстана: криптовалюты основаны на спекулятивных операциях

Астана, , 14:05 — REGNUM Стоимость криптовалют основана на спекулятивных операциях и ничем не подкреплена, такое мнение выразил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций в Астане.

По его словам, криптовалюта не имеет нормального эмитента и единого централизованного органа, поэтому обеспечить дальнейшую сохранность тех активов, в которые люди уже инвестируют или только планируют, на сегодняшний день никто не берется.

«Если вдруг произойдет «сдувание этого пузыря», то что будет происходить с людьми, которые инвестируют? Я догадываюсь, что они могут прийти к государству и сказать: «Почему вы нас вовремя не предупредили об этом?» — цитирует слова Акишева «Казинформ».

В ходе пресс-конференции глава Нацбанка напомнил о предложении финансового регулятора запретить рассчитываться за криптовалюты национальной валютой, а также закрыть компании, генерирующие ее.

В издании отметили, что вместе с этим международный финансовый центр «Астана» планирует представить территорию выставки «ЭКСПО-2017» в виде криптодолины.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил ЦБ РФ и правительству определить в нормативных актах такие понятия, как «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и другие.

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