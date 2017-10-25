Глава Минэнерго рассказал о будущем электромобилей

Москва, , 13:48 — REGNUM Число электромобилей в мире будет расти, вырастет их число и в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Все страны мира будут двигаться в направлении увеличения доли электромобилей в автопроме, считает Новак. По итогам 2016 года, по статистике, в мире было продано 750 тыс. электромобилей, при том что в мире сегодня около 1 млрд автомобилей, сказал он.

По словам министра, к 2034 году вырастет общее количество автомобилей до 1,85 млрд в мире, при этом доля электромобилей вырастет с сегодняшних менее 1%.

«Темпы роста будут зависеть от снижения себестоимости, которая, мы видим, с каждым годом всё-таки снижается и становится конкурентоспособной. Поэтому мы тоже будем двигаться в этом направлении, и правительство РФ приняло необходимые решения, сейчас работает над нормативно-правовой базой», — заключил Новак.