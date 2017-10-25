Смоленская область лидирует по числу отремонтированных дорог

Смоленск, , 13:46 — REGNUM Смоленская область вышла на первое место в России по количеству отремонтированных дорог. Об этом говорилось на встрече губернатора Алексея Островского с активистами регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». На встрече обсуждались актуальные темы взаимодействия общественников и властных структур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе обладминистрации. В ходе встречи глава региона отвечал на вопросы общественников и давал поручения профильным департаментам.

В частности, на встрече обсуждалась реализация проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». Как отметила руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Наталья Семенцова, по данным на 24 октября регион оказался на первом месте в РФ по количеству отремонтированных дорог и на втором — по объему ямочного ремонта. По числу устраненных замечаний Смоленская область уступает лишь Москве.

«Жители области проявили максимальную активность в данном вопросе. То, что по этому показателю мы занимаем второе место, уступая только Москве, дорогого стоит. Число отремонтированных дорог, в том числе, с применением ямочного ремонта — это, в первую очередь, результат правильной организации труда и нашего плотного сотрудничества со «Смоленскавтодором». Вместе с тем, останавливаться на достигнутом нам нельзя», — сказала Наталья Семенцова, добавив, что вопросов по-прежнему много, активность смолян растет, и это хорошая тенденция.

«Достигнутые областью показатели по дорожному ремонту, — безусловно, очень хороший результат нашей совместной работы, особенно, с учетом крайне сложного наполнения Дорожного фонда региона. Конечно, нам нужно добиваться выполнения всех поставленных целей, но они должны быть реальными», — отметил Алексей Островский, обращаясь к участникам встречи.

Еще одной темой встречи стало образование. Руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Светлана Новикова заявила, что активисты организации отмечают положительные тенденции в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в целях повышения доступности инклюзивного образования с 1 сентября этого года в средней школе №10 города Смоленска открыт класс для обучения детей с расстройствами аутистического спектра, в который зачислено шесть учеников. Разработана адаптированная образовательная программа, в штатное расписание школы внесены дополнительные единицы, в том числе, тьютора и педагога-дефектолога, три сотрудника учреждения прошли специальную курсовую подготовку. В следующем году класс инклюзивного обучения откроется в средней школе № 6. Также отмечалось, что областным институтом развития образования на постоянной основе проводится подготовка профильных специалистов для работы с детьми с аутистическими расстройствами. Губернатор поручил своему заместителю Оксане Лободе принять меры для ускорения реализации «дорожной карты».

Также обсуждался вопрос установки светофоров рядом со школами. Начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Шукалов пояснил, что этим должны заниматься местные власти, но финансирования не хватает, и помощь оказывают и региональные структуры. В настоящее время составлен перечень из 156 школ, рядом с которыми нужно установить светофоры.

Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Николай Яров отметил, что ряд общественных предложений, сформированных Народным фронтом, выполнен полностью, часть из них находится в работе. Кроме этого, он подробно рассказал о реализации проекта ОНФ «Карта убитых дорог», в частности, о формировании Топ-10 наиболее проблемных дорог области.

«Смоленская область является лидером в Российской Федерации по количеству проведенных ремонтов — на данный момент в надлежащее состояние приведены 93 дороги. Кроме того, как уже отмечалось, наш регион входит в число лидеров по проведению ямочного ремонта — 134 дороги. Это реальные показатели эффективности совместной работы активистов ОНФ, администрации области и профильных организаций, которая, безусловно, проводится с учетом мнения граждан».

Отметим, что вопрос о состоянии автомобильной дороги межмуниципального значения Быльники-Корохоткино поднимался на встрече губернатора с представителями ОНФ в феврале. Сегодня дорогу привели в порядок — помимо нового асфальта, здесь появились и новые автобусные остановки, оборудованные по всем правилам. Организован новый автобусный маршрут №149 «Смоленск-Корохоткино», проходящий через Печерск и Быльники, который пользуется спросом у местных жителей. Также до конца этого года будет разработана проектно-сметная документация по дороге Печерск-Быльники, строительство которой начнется в следующем году. Средства на эти цели закладываются в Дорожном фонде.

Еще одна крайне важная тема — обеспечение жителей льготными лекарствами: еще недавно отсроченными числились 18 тысяч рецептов, за каждым из которых — жизнь и здоровье людей.

«Должна сказать, что в Смоленской области был сделан беспрецедентный шаг, поскольку это подвиг — найти в региональном бюджете 140 миллионов рублей», — сказала член Центральной ревизионной комиссии Народного фронта Наталья Аксенова, отметив, что не каждый губернатор способен на подобный шаг.

Алексей Островский сообщил, что в целях предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем идет активная работа по созданию регионального оператора, который будет решать вопросы льготного лекарственного обеспечения. Предполагается, что он начнет функционировать уже в начале 2018 года.

Руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Сергей Якимов рассказал, что многие общественные предложения курируемого им профиля исполнены региональными властями в полном объеме. В частности, Фонд капитального ремонта, реализуя поручение губернатора, сохранил возможность выставления платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах, в том числе, принявшим решение о сборе средств на капремонт на специальный счет. Также участники совещания обсудили и другие актуальные вопросы проведения капитального и текущего ремонта домов.

Алексей Островский на встрече также дал поручения подчиненным провести с руководителями муниципальных образований региона совещания по вопросу несанкционированных свалок — а таких, по данным ОНФ, уже выявлено 84 — и найти пути его решения.

Подводя итоги встречи, губернатор особо подчеркнул, что ряд вопросов оперативно решить достаточно сложно, и тому есть объективные причины — от крайне ограниченных бюджетных возможностей до требований законодательства.