В Ингушетии потеряли половину поставленного в республику газа

Магас, , 13:43 — REGNUM В Ингушетии «потеряли по дороге» 50,4% от поставленного в регион газа. Общий объем потерь голубого топлива с начала 2017 года составил 248,9 млн кубометров. Об этом проинформировал исполняющий обязанности директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Михаил Ерохин, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе главы региона.

Где формируются потери, являются ли их причиной изношенность сетей или воровство, еще предстоит выяснить. Гораздо больше поставщиков волнует проблема платежной дисциплины. Так, и за остальную половину поставленного в Ингушетию газа поставщики не получили оплату в полном объеме. По словам Ерохина, за январь-сентябрь 2017 в республике реализовано газа на сумму более 1,332 млрд рублей. При этом было оплачено всего 746,1 млн рублей.

Директор Ингушского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа — «Ингушэнерго» Султан Цечоев сообщил, что и уровень оплаты электроэнергии потребителями розничного рынка электроэнергии в республике по итогам девяти месяцев 2017 года невысок. Он составил 61%, что тем не менее выше уровня оплаты за аналогичный период прошлого года почти на 4%.

Не очень оптимистично выглядят показатели по оплате за свет населением. Среди физических лиц уровень оплаты составил 41%. Но и в этом показателе отмечена позитивная динамика — он выше уровня прошлого года на 7%. А юридические лица оплатили 89,7% от потребленного объема электроэнергии, что также почти на 35 млн рублей больше, чем в 2016 году.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в очередной раз напомнил о персональной ответственности каждого руководителя в вопросе платежной дисциплины. Он призвал применить в отношении злостных неплательщиков весь набор мер принудительного взыскания долга, в том числе ограничение предоставления услуг, взыскание через суд. Руководитель региона также потребовал представить списки руководителей администраций населенных пунктов, где наиболее плохие показатели по оплате счетов за газ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году долг Ингушетии за газ увеличился на 10,2% и превысил сумму в 4,6 млрд рублей. В регионе, по словам газовиков, своевременно оплачивали счета за свет и газ немногим более 50% населения. В конце 2016 года в республике была создана региональная компания по реализации газа, напрямую подчиненная ООО «Газпром межрегионгаз».

Цель ее создания — снизить газовые долги и воровство голубого топлива. Однако по результатам первого полугодия 2017 года стало понятно, что проблемы остались прежними. Так, в Ингушетии за полгода выявлен 501 факт незаконного отбора газа. Только юридические лица украли газового топлива на сумму почти 415 млн рублей.

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