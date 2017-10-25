За 200 млрд: Минэнерго выдавит лампы накаливания в пользу светодиодных

Москва, , 13:38 — REGNUM Использование ламп накаливания в РФ стоит уменьшать, а спустя определенное время и вовсе отказаться от них в пользу светодиодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Во многих странах мира лампы накаливания вообще не используются. Мы должны двигаться в этом же направлении», — сказал Новак, отвечая на замечание депутатов о том, что пожилые люди жалуются на резь в глазах при использовании светодиодных ламп.

Ранее министерство уже выступало с подобной инициативой, но никаких определенных решений по вопросу принято не было.

«Энергоэффективность светодиодных ламп в 10 раз выше, чем ламп накаливания, мы могли бы получить значительный экономический эффект в целом по стране», — отметил Новак.

По его словам, в вопросе вывода ламп накаливания из оборота речь идет не только о замене ламп для обычных граждан, а и о сфере ЖКХ, и о бюджетном секторе.

«С одной стороны, и экономический стимул позволяет — стоимость светодиодных ламп снизилась с 800 рублей примерно до 150 рублей, срок эксплуатации значительно выше, а энергоэффективность на 40% выше. Мы могли бы получить эффект порядка 200 млрд рублей только на освещении, на которое тратится сегодня порядка 12% всей электроэнергии, производимой в РФ», — объяснил Новак.

По его словам, правительству и депутатам следует изучить вопрос и поставить задачу снизить доли ламп накаливая, которые постепенно уходит из оборота, с тем, чтобы впоследствии отказаться от них в принципе.

«Наша промышленность (Минпромторг) готова обеспечить в полном объеме светодиодные лампы, чтобы в течение какого-то времени произвести замещение», — отметил Новак.