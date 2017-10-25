Внешнеторговый оборот Казахстана в первом полугодии вырос почти на 30%

Астана, , 13:44 — REGNUM Объем внешней торговли Казахстана в первом квартале 2017 года вырос на 29,4% и составил $38,3 млрд, следует из пресс-релиза, опубликованного 25 октября на сайте Национального банка Казахстана.

Из общего объема торговли на экспорт приходится $23,4 млрд и, по сравнению с первым полугодием 2016 года, этот показатель вырос на 37%. Объем импорта вырос на 17,3% и составил $14,9 млрд. Таким образом, профицит торгового баланса составил $8,5 млрд, что почти в 2 раза больше показателя 1 полугодия 2016 года.

Отмечается, что основной рост объема экспорта Казахстана произошел за счет нефти и газового конденсата, а в импорте увеличение обеспечили товары промежуточного промышленного потребления и непродовольственные товары.

При этом в Казахстане остается отрицательным текущий счет. И хотя в первом полугодии 2017 года его объем снизился на 25,8%, сумма счета по итогу января-июня составляет $2,9 млрд. Данный показатель в целом соответствует предыдущему прогнозу, сделанному в августе 2017 года.

В соответствии с документом, основным источником финансирования платежного баланса были прямые и портфельные инвестиции.

Валовый приток иностранных прямых инвестиций в Казахстан составил $10,5 млрд, что на 8,6% выше показателя первого полугодия 2016 года. В Нацбанке отмечают, что рост произошел в связи с реинвестированием доходов и ростом межфирменного заимствования от иностранных прямых инвесторов. При этом прямые инвестиции в Казахстан осуществлялись в основном в предприятия нефтегазового сектора и металлургической промышленности.

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