Нацбанк Киргизии: В 2016 году переводы от мигрантов составили 33% от ВВП

Бишкек, , 13:31 — REGNUM Опубликованные Всемирным банком данные о том, что поступающие от киргизстанских трудовых мигрантов денежные переводы по итогам 2017 года достигнут уровня 37,1% от объема ВВП, являются сугубо прогнозными. Об этом пишет «Tazabek» со ссылкой на информацию национального банка Киргизии.

В нацбанке отметили, что окончательные данные по текущему году будут известны только в первом квартале 2018 года.

«По итогам 2016 года объем валового притока денежных переводов к ВВП Киргизии составил порядка 33%. Относительно данных по другим странам НБКР не делает собственных расчетов», — резюмирует финансовый регулятор.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Всемирный банк назвал Киргизию лидером Средней Азии и Европы по переводам от мигрантов, поскольку соотношение объема пересылаемых киргизстанцами из-за рубежа денег к объему валового внутреннего продукта этой страны по итогам 2017 года должен будет достигнуть 37,1%.

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Отметим, что за пределами республики трудятся до 1,2 млн граждан Киргизии (около 20% населения страны), около 80% из них работают на территории России. В 2015 году они отправили на родину посредством систем денежных переводов более $1,68 млрд (свыше 96,83 млрд рублей), в 2016 году — более $1,99 млрд (свыше 114,52 млрд рублей), а за 8 месяцев 2017 года — уже более $1,58 млрд (свыше 90,92 млрд рублей). До 98% переводов приходят из России.