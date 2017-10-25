Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил более $500 млн

Астана, , 13:32 — REGNUM $554 млн составил товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за период с января по сентябрь 2017 года, заявила руководитель отдела по регулированию тарифов департамента государственных доходов (ДГД) по Южно-Казахстанской области (ЮКО) Аскара Исахова, сообщает 25 октября МИА «Казинформ».

По ее словам, обе страны занимаются упрощением процедур проверки грузов на казахстанско-узбекистанской границе. Исахова отметила, что Казахстан и Узбекистан подписали несколько международных конвенций, упрощающих перевозку грузу через границу.

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Одной из конвенций является Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах, который уменьшает число проверок на границе и их длительность. Также между Узбекистаном и Казахстаном действуют пять таможенных пунктов, каждый из которых отвечает за отдельные функции.

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Напомним, ранее спикер сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что за первое полугодие 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос на 35%, а к 2020 году страны надеются увеличить товарооборот до $5 млрд.

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