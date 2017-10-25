Узбекистан и США наращивают сотрудничество в аграрной сфере

Ташкент, , 13:26 — REGNUM Узбекистан и США укрепляют сотрудничество в сфере применения инновационных американских технологий в агропромышленном комплексе и их внедрении в Узбекистане, сообщили 25 октября в пресс-службе республиканского правительства.

Делегация Минсельводхоза Узбекистана с 23 октября находится в США. Визит продлится до 1 ноября 2017 года. В состав делегации также вошли ректоры Ташкентского государственного аграрного университета и Андижанского сельскохозяйственного института, а также руководство Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства и Самаркандского сельскохозяйственного института.

В ходе встреч планируется обсудить вопросы сотрудничества двух стран в сфере сельского хозяйства. В частности, будут подняты вопросы перспектив привлечения американских инвестиций в сельское хозяйство Узбекистана, реализации проектов по поставке продукции в США, а также налаживания отношений в сфере обмена специалистами и углубления сотрудничества в научной сфере.

Представители Узбекистана посетят два Университета в Мичигане и Огайо и обсудят вопрос межвузовского взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке прошелузбеко-американский бизнес-форум, в ходе которого был подписан пакет документов на общую сумму $2,6 млрд. Форум состоялся в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США для участия в Генассамблеи ООН.

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