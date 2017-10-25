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Минэнерго предлагает стимулы для разработки малых месторождений

Экономика

Министерство работает над пакетом преференций

Москва, 25 октября 2017, 13:23 — REGNUM  Минэнерго РФ работает над пакетом стимулирующих мер для разработки малых месторождений. Как передает корреспондент 25 октября, об этом сообщил глава ведомства Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Необходимо выработать меры по стимулированию разработки малых месторождений», — заявил Новак, указав на снижение интереса инвесторов к разработке мелких месторождений.

«Мы наблюдаем отсутствие финансовых стимулов вовлекать их в разработку… применения новейших технологий, позволяющих выводить на приемлемые уровни окупаемости. Мы сейчас работаем над пакетом стимулирующих мер», — сообщил Новак.

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«Правительственный час» в ГД с главой Минэнерго А.Новаком

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