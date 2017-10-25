Минэнерго предлагает стимулы для разработки малых месторождений

Москва, , 13:23 — REGNUM Минэнерго РФ работает над пакетом стимулирующих мер для разработки малых месторождений. Как передает корреспондент 25 октября, об этом сообщил глава ведомства Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Необходимо выработать меры по стимулированию разработки малых месторождений», — заявил Новак, указав на снижение интереса инвесторов к разработке мелких месторождений.

«Мы наблюдаем отсутствие финансовых стимулов вовлекать их в разработку… применения новейших технологий, позволяющих выводить на приемлемые уровни окупаемости. Мы сейчас работаем над пакетом стимулирующих мер», — сообщил Новак.