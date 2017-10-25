Нацбанк Казахстана готовит «либерализацию» пенсионной системы

Астана, , 13:11 — REGNUM Казахстанских пенсионеров поставят перед выбором, кому доверить управление своими накоплениями, 25 октября сообщил пресс-конференции в Астане Данияр Акишев, председатель Национального Банка Республики Казахстан.

Целью реформы, по словам Акишева, является «вовлечение вкладчиков в процесс управления своими накоплениями, а также создание конкурентной среды по инвестиционному управлению пенсионными активами».

Читайте также: Госдуме предложили скорректировать бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Как сообщило казахстанское МИА «Казинформ», ассоциация финансовых организаций Казахстана (АФК) уже выразила свое одобрение предложениям Национального банка республики по реформе пенсионной системы страны.

Читайте также: «Правительство ищет способы «отсечь» от пенсий часть населения»

Напомним, Россия прошла путь либерализации пенсионной системы раньше Казахстана. Сегодняшняя пенсионная система в РФ структурно состоит из трех частей: государственного пенсионного обеспечения, негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Ранее в материалах ИА REGNUM сообщалось, что правительство страны ищет способы «отсечь» от пенсий определённые категории населения России, а не ищет способы стимулировать тех, кто готов работать и после наступления пенсионного возраста.