Минэнерго предлагает повысить роль местных властей в газификации регионов

Москва, , 13:10 — REGNUM Минэнерго продумывает варианты газификации труднодоступных регионов и роль местного самоуправления в реализации этой программы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме.

«В газовой области среди наиболее важных направлений я бы выделил необходимость продолжения газификации субъектов РФ. Средний уровень газификация субъектов РФ сегодня составляет 67%, целевая задача выйти на 85%», — отметил Новак.

По его словам, перспективы развития газификации связаны с реализацией Восточной газовой программы, которая входит в генсхему развития газовой отрасли В Минэнерго также продумывают варианты провести газ и в труднодоступные регионы РФ.

«Газификация некоторых изолированных районов на Крайнем севере и в Восточной Сибири будет вестись с помощью альтернативных источников газоснабжения», — заявил Новак.

В частности, для этих целей будет использоваться сжиженный газ.

Кроме того, для того, чтобы стимулировать темпы газификации и определить роль местного самоуправления в реализации программы, Минэнерго разработал законопроект, рассказал министр.

«Завтра (26 октября) законопроект рассматривается на заседании правительства, а затем будет внесен в Госдуму», — сообщил Новак.