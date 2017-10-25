Саратовские депутаты одобрили повышение взносов за капремонт

Саратов, , 13:09 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы проголосовали за законопроект, по которому Фонд капремонта будет оплачивать экспертизу достоверности определения сметной стоимости многоквартирных домов. Как сообщает ИА REGNUM, при обсуждении законопроекта было заявлено, что это повлечет повышение взносов на капремонт.

При принятии законопроекта на заседании областной думы главным аргументом стало, что он разработан в связи с изменениями федерального законодательства, а именно внесением правок в постановление правительства РФ № 427 — о расширении перечня видов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в который включена проверкой достоверности определения сметной стоимости.

В ходе представления проекта закона было озвучено, что принятие документа необходимо для работы Фонда капитального ремонта для проведения аукционов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики регионального парламента было сказано, что инициировал этот законопроект губернатор Валерий Радаев. Прозвучало, что сумма, назначенная за экспертизу, составит 0,4% от цены, указанной в сметной стоимости работ по капремонту многоквартирных домов. По словам депутата Леонида Писного, на экспертизе заработает ГАУ (Государственное автономное учреждение) «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве», а его услуги повлекут за собой повышение взносов за капремонт с жителей.

Напомним. На сегодняшний день в Саратове действует тариф на капитальный ремонт в размере 6,33 рублей за 1 кв м. По данным регионального Фонда капремонта сборы взносов с населения в текущем году достигли 73%.

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