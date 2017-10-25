Гройсман: Украина будет «самой успешной экономикой континента»

Киев, , 12:57 — REGNUM Если на Украине создать необходимые условия, то в Европе появится страна с «самой успешной экономкой», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 25 октября «Укринформ».

По его словам, чтобы обеспечить Украине первенство в экономике среди европейских стран, достаточно поднять рост ее ВВП до 5,7% или выше, а также создать условия, при которых «предприниматели будут нормально себя чувствовать».

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«Мы можем стать одной из самых успешных экономик на континенте», — сказал Гройсман.

Он отметил, что проблемы в бизнесе возникают из-за длительных разрешительных процедур и из-за давления правоохранительной системы, которое «просто не выдерживает критики».

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Напомним, с 2014 года на Украине продолжается системный кризис во всех сферах жизни страны. По данным Всемирного банка, Украина, несмотря на проводимые ею реформы, по-прежнему не достигла уровня докризисной экономики.

Также Украина в значительной степени живет за счет кредитов иностранных партнеров. Только в ближайшие пять лет Украина должна выплатить $64 млрд задолженности.

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