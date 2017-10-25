Нацбанк Казахстана начал переговоры с кредиторами Bank RBK

Астана, , 12:51 — REGNUM Национальный банк Казахстана ведет переговоры с акционерами и основными кредиторами Bank RBK, вкладчики которого заявили о том, что банк отказывается выдавать наличные с депозитов и проводить платежи по картам, сообщил 25 октября председатель Нацбанка Данияр Акишев на брифинге в Астане.

«Сейчас идут интенсивные переговоры как с акционерами Bank RBK, так и с его основными кредиторами, — сказал Акишев. — Как я говорил, это квазигосударственные компании, компании государственного сектора, сам Национальный банк является кредитором Bank RBK».

Ранее появилась информация о том, что Bank RBK ограничил выдачу клиентам наличных денег суммой 50 тыс. тенге в сутки. 18 октября Нацбанк применил в отношении банка ограниченную меру воздействия в виде письменного предписания и запросил «план мероприятий» от акционеров Bank RBK.

18 октября Акишев сообщил, что Bank RBK владеет средствами квазигосударственных компаний, физических и юридических лиц, поэтому Национальный банк обсуждает эту ситуацию с правительством Казахстана.

На этой неделе вкладчики-физические лица объявили, что банк прекратил выдавать наличные с депозитов.

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