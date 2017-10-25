Новак: Несмотря на санкции ТЭК показал устойчивый рост

Москва, , 12:46 — REGNUM Российский ТЭК показал устойчивый рост, сохранил лидирующие позиции в мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«В течение последних лет несмотря на ряд новых вызовов, связанных с обострением конкуренции на энергетических рынках, падением нефтяных цен, финансовыми и секторальными санкциями, российский ТЭК показал устойчивый рост, сохранил лидирующие позиции на мировых энергетических рынках», — отметил министр.

«Россия занимает сегодня лидирующие позиции по добычи нефти и газа и третье место по эксперту угля в мире», — сообщил Новак.

По его словам, в валовом внутреннем продукте России доля ТЭК в 2016 году составила 22,6%, ТЭК обеспечил более половины — 58% эксперта или около 40% в общей сумме доходов федерального бюджета.