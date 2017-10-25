Воронежская область прощается с долгами?

Воронеж, , 12:30 — REGNUM Правительством Воронежской области разработан документ, предусматривающий поэтапное сокращение государственного долга региона. Постановление «Об утверждении долговой политики Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 20 октября подписано первым заместителем председателя правительства региона Андреем Ревковым.

В качестве целей и задач в документе, в частности, обозначено «обеспечение поэтапного сокращения доли общего объема долговых обязательств Воронежской области к 1 января 2021 года до 45 процентов от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2020 год, в том числе доли общего объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций до 35 процентов от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2020 год».

В документе также отмечается, что по итогам 2016 года госдолг региона составил 36 млрд рублей — это 57% от суммы собственных доходов бюджета региона за тот же период.

По итогам 2017 года, согласно прогнозу, обозначенному в постановлении, госдолг региона ожидается в 34,1 млрд рублей — 54% от доходов бюджета. За год долговая нагрузка должна снизиться на три процентных пункта. Также в регионе ожидают и снижения расходов на обслуживание госдолга — по итогам 2017 года сумма составит 1,6 млрд рублей против 2,1 млрд в 2016 году.

«Приоритеты долговой политики, сложившиеся в 2017 году, будут сохранены в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов», — говорится в документе.

В числе основных направлений долговой политики региона на ближайшие годы в документе обозначено бюджетное планирование объема государственного долга Воронежской области и расходов на его обслуживание; оптимизация структуры государственного долга и сокращение расходов на его обслуживание; исполнение долговых обязательств .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с предложением реструктуризировать бюджетные долги российских регионов выступил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на заседании президиума Госсовета 22 сентября. Президент РФ Владимир Путин тогда же анонсировал запуск программы реструктуризации бюджетных кредитов с 2018 года.

Программа рассчитана как минимум на семь лет. Причем в первые два года регионы-участники программы смогут выплачивать лишь по 5% долга, для отдельных регионов программу могут продлить до 12 лет. По оценкам, благодаря реструктуризации, регионы могут сэкономить в общей сложности около 428 млрд рублей.

Тогда же стало известно, что Воронежская области получит отсрочку на погашение государственного долга на сумму в 11,9 млрд рублей.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 23 октября департамент финансов Воронежской области объявил о проведении четырех аукционов на открытие кредитных линий в общей сложности более чем на 5 млрд рублей. Деньги планируется направить, в случае необходимости, на покрытие дефицита бюджета, а также погашение госдолга.

Общая сумма государственного долга Воронежской области по данным на 1 октября этого года составила 27 млрд 225,3 млн рублей. Коммерческих кредитов в его структуре нет.

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