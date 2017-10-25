За полгода Росгвардия принесла в бюджет больше 14 млрд рублей

Москва, , 11:58 — REGNUM За первую половину 2017 года Росгвардия пополнила доход федерального бюджета на сумму, превышающую 14 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 октября заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Силами вневедомственной охраны обеспечена защита более 370 тыс. объектов различных форм собственности, а также свыше миллиона квартир граждан, пополнив доход федерального бюджета на сумму, превышающую 14 млрд рублей», — заявил Золотов.

В 2017 году деятельности подведомственных Росгвардии предприятий дан «новый импульс развития» после того, как в её компетенцию были переданы подразделения формирований вневедомственных охраны Минпромторга России, а также делегированы полномочия по охране объектов Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и Верховного суда.

«Сегодня под защитой ФГУП «Охрана» находится свыше 700 объектов указанной категории», — указал Золотов.