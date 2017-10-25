В РФ вводится трехлетний период для возврата налогов

Москва, , 11:10 — REGNUM Закон, предусматривающий новые правила для возврата излишне уплаченных доходов, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Согласно принятому документу, налогоплательщик сможет подавать заявление о возврате суммы излишне уплаченных налогов в течение трех лет, когда ему стало известно о факте излишне уплаченного налога. По действующим сегодня нормам, на этот процесс гражданину выделялось не более одного месяца.

Таким образом, из закона будет исключена норма, которая ограничивает тремя годами срок обжалования решения об излишне взысканном налоге в суде. Как отмечали авторы законопроекта ранее, судебное рассмотрение законопроекта достаточно обременительно для граждан, поэтому стоит урегулировать вопрос в досудебном порядке. Поэтому, по словам депутатов, и увеличивается срок возможной подачи заявления о возврате налога.

Закон также устанавливает правила возврата налога на прибыль для иностранных организаций. В частности, на принятие решения о возврате ранее удержанного налога, у налогового органа будет полгода. Если решение будет положительным, представитель иностранной организации сможет вернуть уплаченный налог по письменному заявлению в течение месяца.