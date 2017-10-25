В «криптовалютном тренде»: кто заработает на майнинге и покупке криптовалют

Новосибирск, , 12:34 — REGNUM Хотя некоторые из признаков финансовой пирамиды в криптовалютах, действительно, можно усмотреть, по большому счёту считать их пирамидами нельзя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информационной безопасности НГУЭУ Андрей Пестунов.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин дал распоряжение продумать и на законодательном уровне закрепить статус криптовалют, технологии блокчейн и разработать налог на «майнинг».

"Эти признаки присущи многим финансовым активам и ценным бумагам. Действительно, те, кто подключился к майнингу или покупке биткоинов и других криптовалют ещё «на старте», смогли серьёзно заработать, а присоединившиеся позднее уже не смогут значительно увеличить своё состояние исключительно на росте их курса: необходимо либо «играть» на бирже, либо открывать связанный с криптовалютами бизнес или стартап. Кроме того, несмотря на то, что суммарная рыночная капитализация криптовалют сегодня колеблется в районе 150 млрд долларов США, обменять криптовалюту на эту сумму не получится: курс и вместе с ним капитализация резко упадут, как только начнут выводиться крупные суммы. Но это касается и многих привычных финансовых активов, в том числе банковских вкладов. Кстати, большая часть эмитированных биткоинов пока просто лежит на счетах мёртвым грузом и никогда не конвертировалась ни в валюту, ни в реальные товары», — отметил Андрей Пестунов.

В то же время эксперт затруднился определить, какая доля в этих 150 млрд долларов принадлежит россиянам.

«Но, судя по всему, наибольшие майнинговые мощности сейчас сосредоточены в Китае, а наибольшее количество операций с криптовалютами производится в странах Запада. На данный момент России в этом процессе, как я понимаю, принадлежат лишь доли процентов, поэтому наши новости относительно крипторынка особо на их биржевой курс влиять не должны», — считает он.

Что касается крипторубля, то Пестунов предположил, что заявления о том, что Россия выпустит собственную криптовалюту, призваны прежде всего рассказать миру о нашей прогрессивности и продемонстрировать, что мы тоже в «криптовалютном тренде». Еще одна вероятная цель, по его мнению, — привлечь к теме общественность, потенциальных пользователей и специалистов из различных сфер с тем, чтобы выстроить какое-то обсуждение и профессиональный диалог, в ходе которого станет понятно: как войти в мировой криптовалютный процесс с наименьшими рисками и наибольшей выгодой. Однако, подчёркивает эксперт, следует понимать, что изначально принцип криптовалют — это неподконтрольность и анонимность. Если же вводить жёсткие механизмы регулирования, то крипторубль фактически просто станет новой валютой, и добавить к ней «крипто-» не получится.

«Что касается «пользы» криптовалюты, то мне видится несколько моментов. К примеру, возможность привлечь инвестиции в российскую экономику. В настоящее время некоторые стартапы и бизнес-проекты активно пользуются механизмом ICO для размещения своих криптоакций с последующим выходом на биржу. Кроме того, развитие блокчейн-технологий может позволить существенно сэкономить на обслуживании сопутствующей общественным отношениям инфраструктуры (банки, система нотариата, реестры недвижимости, электронное голосование и т.д.)», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Пестунов.

А вот «приживётся» ли криптовалюта в России? Эксперт считает, что если мы пойдём по пути её жёсткого регулирования государством, то, вероятнее всего, нет. Таким образом, отметил Пестунов, мы просто выпустим ещё одну подконтрольную валюту, рубль №2. Идея крипторубля требует серьёзной экспертной проработки и такого формата, в который поверят люди и бизнес.

«Если говорить про правовой статус, то сейчас в России это так называемая «серая зона» — без запретов на майнинговую деятельность и торговлю, но и без явного разрешения. Вообще, интерес пользователей к этой теме уже ощутили производители видеокарт — их акции резко возросли из-за того, что их можно использовать для майнинга. Кроме того, стали появляться крипто-платформы, предлагающие запустить ICO, а также появилось большое число интернет-трейдеров, которые зарабатывают на скачках курса. Моё мнение относительно крипторубля и регулирования криптовалют заключается в том, что государство должно не запускать свою криптовалюту ради криптовалюты, но создать понятную инфраструктуру (правовую, технологическую, экономическую, финансовую), или, так скажем, поле, на котором российский бизнес сможет работать и использовать криптовалюты с пользой для себя и для страны», — подчеркнул Андрей Пестунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно поручению президента России Владимира Путина выпуск и размещение криптовалют будет регулироваться в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Правительству страны и Банку России было поручено определить статус технологий и их понятий. Их определение и изменения в законодательстве должны осуществляться «исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в РФ».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил ЦБ РФ и правительству определить статус криптовалют