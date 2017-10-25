Ситуацию с долгами по зарплате на Северном Кавказе признали сложной

Ставрополь, , 11:07 — REGNUM На Северном Кавказе сумма задолженности по зарплате достигла 356,6 млн рублей. Ситуация с невыплатой заработной платы в округе продолжает оставаться сложной. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе полпредства.

В ходе совещания с руководителями субъектов округа он назвал лидерами по задержке заработной платы Ставропольский край, Дагестан и Северную Осетию. Согласно данным Роструда и Росстата, предприятиями-должниками оказались 90 организаций. Они оставили без денег 6235 работников.

Присутствовавший на совещании заместитель министра труда и соцзащиты России Григорий Лекарев сообщил, что, по сведению Росстата, в СКФО задолженность за сентябрь 2017 года увеличилась на 61 млн рублей, или на 67%. По данным ведомства на 19 октября, как отметил чиновник, общая задолженность составила 378 млн рублей. При этом больше всего задолжали своим сотрудникам работодатели в Северной Осетии — 138 млн рублей.

На Ставрополье сумма долга составила 76 млн рублей, в Дагестане — 66 млн рублей, в Кабардино-Балкарии — 50 млн рублей, в Чечне — 31 млн рублей, в Карачаево-Черкесии около 9 млн рублей, в Ингушетии — 5,7 млн рублей.

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, врио председателя правительства Дагестана Абдусамид Гамидов и председатель правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев доложили о причинах образования долгов. По их словам, основной объем задолженности сложился на предприятиях, признанных банкротами. Кроме того, задержка заработной платы в сумме 13,6 млн рублей образовалась из-за несвоевременного финансирования из бюджетов различного уровня.

Ситуация с долгами работникам по зарплате должна стоять на личном контроле у каждого руководителя региона, отметил полпред президента РФ в СКФО. Он потребовал от глав субъектов активности в проведении совместных действий с назначенными в компаниях-банкротах конкурсными управляющими.

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Напомним, на 1 октября 2017 года суммарная задолженность по зарплате в России составила 3,387 млрд рублей. Только за один месяц, сентябрь, она увеличилась на 1%, или 33 млн рублей. Как сообщили в Росстате, за 7 месяцев 2017 года более 660 тысячам работникам предприятий и организаций выплачены более 11,2 млрд рублей долгов по заработной плате. Только за первое полугодие 2017 года было направлено в суды 402 уголовных дела о невыплате зарплаты.

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