Госдума изменяет федеральный бюджет 2017 года

Москва, , 10:52 — REGNUM Проект поправок федерального бюджета 2017 года Госдума приняла во втором, решающем чтении на пленарном заседании 25 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По расчетам Минфина, общий объем доходов в 2017 году окажется на 41,5 млрд рублей больше, чем планировалось ранее, и составит 14,73 трлн рублей. Таким образом, увеличится и уровень расходов — он достигнет 16,728 трлн рублей, что на 0,76% больше, чем ведомство предполагало ранее. При этом вырастет и дефицит госбюджета — вместо 1,924 трлн рублей по итогам года он достигнет 2,008 трлн рублей.

Основные статьи для перераспределения

Как заявлял ранее глава Минфина Антон Силуанов, правительство предусмотрело перераспределение 273 млрд рублей госсметы по приоритетным направлениям. Из этой суммы 125 млрд рублей составили дополнительные нефтегазовые доходы, а еще 148 млрд рублей Минфину удалось сэкономить.

Основной объем дополнительных средств (200 млрд рублей) предлагается перечислить на вопросы обороны и безопасности, а именно на закрытие задолженностей оборонных предприятий перед коммерческими структурами.

Еще 20 млрд рублей Минфин перенаправит на поддержку агропромышленного комплекса. Эти средства уйдут на докапитализацию «Россельхозбанка»

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам скорректировал некоторые показатели госсметы. Так, порядка 24,3 мдрд рублей будут перераспределны на выплату денежного довольствия военнослужащим в рамках реализации майских указов президента. Дополнительные 3,29 млрд рублей пойдут на выплаты гражданскому персоналу Минобороны РФ. На выплату военных пенсий в 2017 году будет выделено на 5,74 млрд рублей больше, чем планировалось ранее.

Кроме того, на 18,77 млрд рублей увеличивается размер резервного фонда правительства РФ, а еще 2 млрд рублей уйдут на ускорение строительства автодороги в обход Калуги.

Поддержка регионов и реструктуризация долгов

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, дополнительные 36 млрд рублей будут перераспределены на финансовую поддержку регионов.

Как уточнил профильный комитет при рассмотрении законопроекта ко второму чтению, правительство РФ будет наделено правом реструктурировать задолженность по бюджетным кредитам, которые регионы брали для покрытия дефицитов собственных бюджетов. Речь идет о кредитах, срок погашения по которым истекает в 2018—2019 и 2021−2022 годах. Предполагается, что на погашение таких задолженностей субъектам выделяется семь лет. Так, до 2024 года субъект РФ должен ежегодно выплачивать определенные части задолженности. В 2018 и 2019 годах необходимо уплатить по 5% от суммы основного долга, в 2020 году — 10%, а в 2021—2024 годах — по 20% от суммы долга.

Впрочем, для тех субъектов, которые в 2018 и 2019 году продемонстрируют рост поступлений в свой бюджет выше уровня инфляции, предоставляются льготные условия по реструктуризации. Для них программа продлится 12 лет до 2029 года включительно. При этом в 2018—2020 годах они должны будут выплатить 5% от суммы основного долга, в 2021—2028 годах — по 10% от суммы долга, а в 2029 году — оставшиеся 5%.

Правительство при этом получает право как определять порядок проведение реструктуризации задолженности региона, так и продумывать меры ответственности за невыполнение обязательств.

Как уточнил профильный комитет, проценты за рассрочку составят 0,1% годовых. Задолженность по начисленной неустойке должна быть погашена до 1 января 2019 года.

Кроме того, комитет также прописал особые правила предоставления бюджетных кредитов для регионов. Так, в частности, депутаты предложили ограничить размер ставок по коммерческим кредитам, полученным субъектом РФ. Он не должен превышать уровень ключевой ставки Центробанка РФ, увеличенной на 1% годовых.

Проект поправок федерального бюджета 2017 года будет рассмотрен в третьем чтении на пленарном заседании 27 октября, совместно с рассмотрением проекта федерального бюджета на 2018−2020 год в первом чтении.