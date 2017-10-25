Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса

Киев, , 10:58 — REGNUM На четыре пункта улучшила свои позиции Украина в рейтинге легкости ведения бизнеса «Doing Business — 2018», составляемого Всемирным банком, написал 24 октября президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Украина достигла 76-й строчки в рейтинге «Doing Business — 2018», поднявшись с 80 места. Рейтинг был составлен по данным об экономическом состоянии 190 стран.

Читайте также: В рейтинге Doing Business Белоруссия заняла 37-е место, Украина — 80-е

Напомним, доклады «Doing Business» («Ведение бизнеса») публикуются ежегодно Всемирным банком. Исследование охватывает 190 стран, в которых оценивается простота ведения предпринимательской деятельности на основе 11 показателей. Впервые доклад был опубликован в 2002 году. Доклад «Doing Business — 2018» будет выложен в свободный доступ 31 октября 2017 года.

Читайте также: Россия заняла 40-е место в рейтинге Doing Business-2017

Украина в 2016 году поднялась в рейтинге на 3 пункта — с 83-го места на 80-е. По данным министерства экономического развития Украины, если бы страна заняла 70-е место в 2017 году в рейтинге, то это привлекло бы дополнительно $1 млрд инвестиций в государство.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко рассказал о резком росте рейтинга Украины по Doing Business