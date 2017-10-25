Очередной провал ГЧП: инвесторы отказались строить больницы в Новосибирске

Новосибирск, , 10:54 — REGNUM Новосибирские власти не нашли инвестора для строительства поликлиник в областном центре. Медицинские учреждения планировалось строить в рамках концессионного соглашения. Однако, желающих заключить договор на десять лет не нашлось, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области эту информацию подтвердили, отметив, что в установленный срок, который истёк 23 октября, не было подано ни одной заявки.

«Конкурс признан несостоявшимся. Вопрос строительства поликлиник остаётся актуальным, будут рассматриваться варианты его решения», — цитируют «Сибновости» областной минздрав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, медицинская концессия представляет собой одобренное региональным правительством соглашение на строительство в городе Новосибирске семи поликлиник общей площадью около 72,1 тыс. кв. м.

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Концессию должны были заключить на десять лет, а срок строительства был определён в два года. Компания-концессионер должна была получить грант в 1,5 млрд рублей на строительство медучреждений и право на собственность 5 % площадей поликлиник с дальнейшим выкупом в региональную собственность в течение десяти лет. Всего реализацию проекта оценили в более чем 5 млрд рублей.

Отметим, что сегодня под вопросом остаются ещё два концессионных соглашения — соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов с полигонами и на возведение четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске.

Так, мусорная концессия уже находится на гране разрыва. О чём заявил и врио губернатора области Андрей Травников.

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По второму соглашению все работы также приостановлены. Причина — выделение федерального гранта на строительство платного моста в Новосибирске отложили примерно на год.

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При этом медицинская концессия из всех трёх соглашений ранее вызывала меньше всего нареканий и вопросов со стороны власти и общественности.

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Всего же в Новосибирской области реализуется около 60 таких проектов общей стоимостью более 30 млрд рублей, в рамках которых было привлечено свыше 5,5 млрд рублей инвестиций.