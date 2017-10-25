Центробанк защитит пенсии от переходных потерь

Москва, , 10:32 — REGNUM Переход граждан из одних негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в другие будет контролироваться саморегулируемыми организациями (СРО), что позволит защитить пенсионеров от потери накоплений. Такое решение принято Центробанком, пишут 25 октября «Известия».

Делегирование контроля призвано решить проблему, связанную с переводом граждан между пенсионными фондами без их ведома. Если фонд управлял накоплениями менее пяти лет, клиент теряет инвестиционный доход при переходе.

Такая ситуация часто возникает у клиентов негосударственных пенсионных фондов, однако касается и клиентов Внешэкономбанка, под управлением которого остаются накопления клиентов пенсионного фонда.

Отмечается также, что ЦБ обяжет фонды сообщать людям о том, что их инвестиционный доход может быть потерян. Аудио‑ и видеозаписи разговоров сотрудников НПФ и их клиентов позволят проконтролировать выполнение требования.

Кроме того, запланировано создание реестра агентов, которые оформляют переход клиента между фондами. Как пояснили в ЦБ, в случае нарушений с агента, включенного в перечень, «можно будет спросить».

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