«Укроборонпром» отверг обвинения в финансовых махинациях

Киев, , 10:11 — REGNUM Все обвинения против «Укроборонпрома» в финансовых махинациях — выдумка, сообщает 24 октября пресс-служба компании.

Таким образом «Укроборонпром» ответил на частное расследование украинских журналистов, которые выяснили, что государственная фирма переводит бюджетные средства на подставные компании. По данным журналистского расследования, министерство обороны Украины через «Укроборонпром» неоднократно осуществляло махинации с бюджетными средствами, перечисляя деньги на фиктивные фирмы, которые якобы поставляли детали и запчасти для «Укроборонпрома».

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В ответ на это в «Укрборонпроме» заявили, что компания «не несет ответственности за хозяйственную деятельность контрагентов и коммерческих структур, с которыми они сотрудничают». Также в «Укроборонпроме» отметили, что если компания сталкивается с поставщиками, которые могут быть фиктивными, то информация об этом сразу передается компетентным органам.

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Напомним, ранее украинские журналисты заявили, что «Укроборонпром» не попадает под уголовное расследование, потому что все финансовые незаконные схемы проводятся людьми, связанными с бывшим и нынешним руководством «Укроборонпрома», а также с президентом Украины.

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