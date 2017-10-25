Сбербанк рассчитывает на прибыль в 1 трлн рублей

Москва, , 10:08 — REGNUM Стратегия Сбербанка на 2018−2020 годы предполагает увеличение чистой прибыли до 1 трлн рублей. Об этом 25 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству банка.

Новая стратегия развития будет представлена наблюдательному совету Сбербанка 14 ноября. Спустя месяц, 14 декабря, с документом ознакомятся инвесторы на традиционном Strategy day в Лондоне.

Сумма чистой прибыли в 1 трлн рублей может быть заложена в новую стратегию, пояснили источники. Как отмечает издание, сегодня столько зарабатывают все российские банки вместе. В самом банке от комментариев на этот счет отказались.

Текущая стратегия Сбербанка была принята на 2014−2018 год. Президент Сбербанка Герман Греф ранее сообщил о том, что руководство отказалось от пятилетнего горизонта планирования в пользу трехлетнего из-за ускорения циклов.

Отмечается также, что по истечении года Минфин рассчитывает на получение от Центробанка, владеющего 50% и 1 акцией Сбербанка, 150 млрд руб. в виде дивидендов по акциям Сбербанка. При этом в Минфине считают, что речь пойдет о 50% прибыли. Политика Сбербанка не оговаривает долю выплат акционерам, однако в банке не раз заявляли о стремлении к дивидендам в размере пятой части от чистой прибыли.

С начала 2017 года чистая прибыль госбанка составила 496 млрд рублей. В сентябре показатель составил 62,4 млрд рублей.

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