Среда, 25 Октября 2017 года
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Город будущего: Саудовская Аравия заявила о новом проекте за $500 млрд

Экономика

Проект включает в себя строительство моста через Красное море, который свяжет королевство с Египтом

Эр-Рияд, 25 октября 2017, 09:58 — REGNUM  Саудовская Аравия намерена построить на берегу Красного моря инновационный город будущего NEOM. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд на форуме Future investment initiative в Эр-Рияде.

По его словам, город будет построен на побережье Красного моря с нуля и «будет выделяться из всего того, что строилось на протяжении сотен лет». Инвестиции в проект составят $500 млрд.

Планируется, что город будущего будет обеспечен только солнечной и ветряной энергией и расположится на территории сразу трех стран: Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Кроме того, проект включает в себя строительство моста через Красное море, который свяжет королевство с Египтом.

Площадь NEOM составит почти 26 тыс. квадратных километров. Новый город станет инновационным центром для арабских стран, Африки, Азии, Европы и Америки.

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Строительство жилья

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