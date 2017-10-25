Россия назвала величину долга Белоруссии по госкредитам

Москва, , 09:20 — REGNUM Задолженность Белоруссии перед Россией за предоставленные государственные кредиты составляет $6,5 млрд. Об этом говорится в соответствующих документах.

Просроченные обязательства у Минска отсутствуют, уточняют РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Москва предоставила Минску межгосударственный кредит в размере $700 млн. Средства предназначены на рефинансирование долга, договоренность об этом была достигнута президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в апреле 2017 года.

По условиям межправительственного соглашения, подписанного 30 августа в Москве, кредит выдан белорусской стороне на десять лет.

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Ранее министр финансов Белоруссии Владимир Амарин заявлял о том, что государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕСФР) рассматриваются Минском как основные источники внешнего финансирования в 2017 году. Согласно договору с ЕСФР, в период с 2016 по 2018 год Минск получит $2 млрд в виде семи траншей. На 2017 год придется $1 млрд.

10 октября Евразийский банк развития (ЕАБР) заключил соглашение с белорусским коммерческим банком ЗАО «Альфа-Банк» о выделении очередного кредита на поддержку малого и среднего бизнеса. Сумма займа составит $10 млн, Минск получит эти средства в виде нескольких траншей.

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