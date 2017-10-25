Народный банк Китая продолжает ослаблять национальную валюту

Пекин, , 08:34 — REGNUM Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 25 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6322 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта продолжила цепочку ослаблений, подешевев еще на 54 базисных пункта.

Ряд американских аналитиков обвиняет Китай в умышленной деноминации собственной валюты с целью стимулирования экспорта, однако все эти заявления власти КНР считают беспочвенными, ссылаясь на финансовую активность третьих стран, пишет «Чжунго жибао».

Напомним, в конце сентября китайский юань продемонстрировал рекордный рост, впервые за несколько лет преодолев отметку в 6,5 юаня за доллар. Рекордный рост стоимости юаня происходил на фоне публикаций прогнозов западных и китайских экспертов, предсказывающих скорое ослабление национальной валюты КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 24 октября центральный паритетный курс юаня к доллару США составил 6,6268 юаня за доллар.

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