Нефть: рост котировок продолжится до $59

Москва, , 07:53 — REGNUM Во вторник, 24 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,67%, до $57,47 за баррель, WTI повысилась на 1,09%, до $51,90 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $54,06 за баррель. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по нефти завершились в плюсе. Покупатели выкупили Brent при падении цены до $57,01, однако их контратака была остановлена сопротивлением $57,80. Пройти его удалось со второй попытки с уровня $57,13.

Нефть подорожала на комментариях министра нефти Саудовской Аравии по Венскому соглашению. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, сделают все, что нужно для рынка, для достижения целевых уровней запасов, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

В среду, 25 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $58,37. Отчет Американского института нефти (API) не повлиял на рынок. За последнюю неделю до 20 октября в США запасы сырой нефти увеличились на 0,519 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 5,753 млн баррелей, дистиллятов — на 4,949 млн баррелей. Сегодня аналогичный отчет опубликует минэнерго США. На торгах в Штатах жду роста котировок до $59.