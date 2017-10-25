Алтайские предприниматели стали платить больше налогов

Барнаул, , 09:48 — REGNUM Алтайские предприятия малого и среднего бизнеса, применяющие в своей деятельности специальный налоговый режим, увеличили отчисления в бюджет. По данным статистической налоговой отчетности Управления ФНС России по Алтайскому краю, на 1 октября 2017 года общая сумма перечисленных ими налогов поставила 3 528,9 млн. рублей, что на 8,8% больше аналогичного прошлогоднего показателя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наибольший удельный вес в этих платежах занимает налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения (72,4%). Общая сумма поступлений по нему составила 2 554,7 млн. рублей.

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры отмечают, что за последние три года поступления в консолидированный бюджет Алтайского края по специальным налоговым режимам увеличились на 19,1%: с 2 962,1 млн. рублей (на 1 октября 2015 года) до 3 528,9 млн. рублей (данные по состоянию на 1 октября 2017 года).

Напомним, по числу малых предприятий край устойчиво входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа и в двадцатку ведущих регионов России. В сентябре 2017 года краевая программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края включена в Открытый справочник лучших региональных практик, подготовленный Ассоциацией инновационных регионов России. Справочник этот объединил практику 14 российских регионов, целенаправленно формирующих благоприятные условия для развития инновационной экономики и привлекающих существенные средства в значимые для страны комплексные инновационные проекты.

«За последние годы удалось сделать многое для успешного развития малого и среднего предпринимательства, и статистика прошедших 10 лет подтверждает это. Если в 2006 году в Алтайском крае в сфере малого и среднего предпринимательства было задействовано около 30 процентов экономически активного населения, то в 2016 — уже 43 процента. Плюс 13 процентов за 10 лет, да еще в периоды не всегда благоприятные, — это очень значимый результат», — считает президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти региона хоть и не отправляют граждан за заработком в бизнес, но вполне конкретно заявляют, что принимают все меры по поддержке граждан, желающих заниматься собственным делом.

«Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, который вносит значительный вклад в экономику региона, будет способствовать обеспечению условий для устойчивого экономического роста», — заявил недавно первый вице-губернатор Сергей Локтев в ходе совещания, на котором обсуждали вопросы государственной поддержки сферы предпринимательства и состояния финансового сектора экономики региона.

По его словам, сфера предпринимательства региона объединяет 90 тысяч хозяйствующих субъектов, здесь занято около 40% населения.

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