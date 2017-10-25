Без дефицита, но с кредитами: проект бюджета Казани

Казань, , 06:27 — REGNUM В Казани при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы исполкому поручено не принимать решений, которые увеличат численность и расходы на содержание муниципальных чиновников, а также работников учреждений и организаций бюджетной сферы. Данный пункт содержится в проекте бюджета муниципалитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет на предстоящие периоды планируется принять бездефицитным, но в планах муниципалитета — ежегодное получение рублёвых кредитов от кредитных организаций на сумму 9,6 млрд рублей. Основной финансовый документ запланирован со следующими параметрами (доходы равны расходам): на 2018 год — свыше 21,6 млрд рублей, на 2019 год — 21,632 млрд рублей и на 2020 год — 21,911 млрд рублей.

При этом на 1 января 2019 года верхний предел муниципального долга Казани составит порядка 29,884 млрд рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2018 году запланированы в объёме свыше 567,750 млн рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по бюджетным кредитам, выданным из бюджета республики и прошедшим реструктуризацию — 25,350 млн рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на публичные нормативные обязательства Казани на следующий год предусмотрен в размере более 225,501 млн рублей. Дорожный фонд составит 57,800 млн рублей, а межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета республики, превысят 7,577 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в консолидированном бюджете региона дефицит будет нарастать в три последующих года. На 2018 год при общем объёме доходов около 236,5 млрд рублей расходы превысят их на 2,62 млрд рублей.

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Ранее глава региона Рустам Минниханов на правительственном совещании обратился к главам муниципальных образований с просьбой соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать необоснованных трат. Он также уточнил, что предложения муниципалитетов будут внимательно рассмотрены и при формировании бюджета их попытаются «системно профинансировать в рамках реализации госпрограммам», которых в регионе более 30.

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