Город за $500 млрд: Эр-Рияд планирует застройку берега Красного моря

Эр-Рияд, , 01:16 — REGNUM Планы по строительству инновационного города на берегу Красного моря, на которые будет затрачено $500 млрд, обнародовал Мухаммед бен Сальман, наследник престола Саудовской Аравии, сообщает Bloomberg.

Бен Сальман уточнил, что необычный город будет носить название NEOM:

«NEOM будет построен с нуля, на новом месте, это уникальная возможность построить город, который будет выделяться из всего, что строилось на протяжении сотен лет».

План предусматривает постройку моста через Красное море — между Египтом и Саудовской Аравией. Общая площадь NEOM составит 26 тыс. кв. км.

Как пояснил бен Сальман, инновационный город выйдет за пределы страны и будет частично располагаться в Иордании и в Египте. NEOM может стать «первой в мире независимой специальной зоной, которая простирается на территорию трех стран».

По словам принца, Клаус Кляйнфельд, бывший глава Siemens и Alcoa, возглавит строительство.

Отмечается еще одна особенность NEOM: использование роботов в качестве рабочей силы. Люди будут заняты работой в сфере информационных технологий, энергетики, биотехнологиях.

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