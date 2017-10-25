Полтавченко боится дефицита хлеба в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 00:23 — REGNUM Санкт-Петербург может столкнуться с дефицитом хлебобулочных изделий из-за проблем с доставками зерна в город. Об этом накануне, 24 октября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко написал вице-премьеру России Аркадию Дворковичу.

По данным издания, Полтавченко пишет, что связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Иными словами, вагоны, используемые для транспортировки зерна в приоритетном порядке идут на формирование составов на экспорт, а составы с зерном для Санкт-Петербурга формируются по остаточному принципу и тем самым создается дефицит для мукомольных предприятий Санкт-Петербурга.

Полтавченко опасается, что дефицит зерна грозит Санкт-Петербургу дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен на неё.

Оказывается, важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Санкт-Петербурга — Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет Полтавченко.

Уточняется, что со сложностями с поставкой вагонов столкнулись Петербургский мельничный комбинат (ПМК) и Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова (ЛКХП), которые входят в «Аладушкин групп» Александра Аладушкина, а также в ГУП «Продовольственный фонд».

Представитель Дворковича Алия Самигуллина уже заявила журналистам, что данная проблема прорабатывается в Минтрансе.