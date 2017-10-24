Полтавченко предупредил об угрозе дефицита хлеба в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 23:30 — REGNUM Санкт-Петербургу может грозить дефицит хлебопекарной продукции из-за нехватки вагонов для доставки зерна в город. Об этом губернатор города Георгий Полтавченко уведомил в письме вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, передаёт газета «Коммерсантъ».

Как сообщил губернатор, в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия Санкт-Петербурга не могут получить вагоны для его транспортировки, что создаёт риски срыва сроков поставок зерна, роста его себестоимости и, в конечном счёте, остановки производства.

В письме Георгий Полтавченко указывает, что одни из ключевых поставщиков зерна для хлебопекарной отрасли Санкт-Петербурга — Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области — были включены в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге.

Губернатор опасается, что сложившаяся ситуация скажется критически на снабжении мукомольных производств в Санкт-Петербурге и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и повышению цен.

Отмечается, что в пресс-службе губернатора подтвердили отправку письма. Представитель вице-премьера Алия Самигуллина сообщила, что вопрос в настоящее время прорабатывается в Минтрансе.

Источники издания сообщили, что на совещании в Минтрансе, состоявшемся на прошлой неделе, было озвучено предложение продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна, чтобы выполнять отгрузки и по выходным дням.

Ещё одним из обсуждаемых предложений Минтранса является внесение поправок в законодательство, устанавливающих штрафы за простой вагонов у грузоотправителей и на станциях выгрузки.