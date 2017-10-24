Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, , 21:15 — REGNUM Законопроект, предполагающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Олег Смолин и Николай Коломейцев, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Действующая «заморозка», по мнению парламентариев, снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодным для государства и разорительным для пенсионной системы России.

Авторы приводят данные, в соответствии с которыми решение о том, что пенсии работающим пенсионерам выплачиваются без учета индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера пенсии в связи с изменением стоимости пенсионного коэффициента, привело к сокращению числа работающих пенсионеров на треть за 2016 год с 15,259 млн человек до 9,988 млн человек.

На 1 января 2016 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составлял 4383 рубля 59 копеек. С 1 февраля 2017 года этот показатель составляет 4805 рублей 11 копеек. Если оценить индекс роста потребительских цен в 2017 году в 105 процентов, то с 1 февраля 2018 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии должен составить 5045 рублей 37 копеек, указали депутаты.

По их подсчетам, на реализацию закона в 2018 году потребуется около 200 млрд рублей.