Медведев и Карапетян договорились о цене на газ для Армении

Ереван, , 19:51 — REGNUM Специальная цена на газ для Армении сохранится и в 2018 году, заявил сегодня, 24 октября, в Ереване премьер-министр России Дмитрий Медведев на совместном брифинге с армянским коллегой Кареном Карапетяном в правительстве Армении.

«Такое соглашение достигнуто несмотря на то, что раньше мы договаривались о выходе на несколько иные параметры. Думаю, это будет способствовать улучшению экономической ситуации в Армении», — заявил Медведев.

«Это действительно так», — подтвердил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В свою очередь председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, который прибыл в Ереван в делегации, возглавляемой Дмитрием Медведевым в беседе с журналистами отметил, что объёмы поставок российского газа в Армению к 2018 году возрастут до 2,1 млрд кубических метров.

Миллер отметил тенденцию роста потребления газа в Армении в 2017 году. В частности, за первые девять месяцев 2017 года к соответствующему периоду 2016 года объемы поставок газа превысили более чем на 200 млн куб.м.

«Это говорит о том, что экономика Армении развивается, поскольку рост потребления газа и электроэнергии — это всегда рост экономический. Мы уверены, что объемы поставок будут расти год от года», — заявил Миллер.

Помимо этого, глава «Газпрома» отметил увеличение объема поставок электроэнергии на армянский рынок со стороны принадлежащего Газпрому пятого блока Разданской ТЭЦ. «Отбор электроэнергии уже в текущий период времени составил более 700 млн кВт. ч, и по итогам 2017 года превысит 900 млн кВт.ч. В общем и в целом, это очень хорошие показатели, и без сомнения они отражаются на экономических показателях нашего предприятия «Газпром-Армения», — сказал Миллер.

Он также напомнил, что компания является социально ответственной компанией. «Газпром — Армения» строит школу в Ереване вместе с большим спортивно-физкультурно-оздоровительным комплексом, в котором будет бассейн, ледовая площадка. Школу планируется открыть 1 сентября 2018 года», — проинформировал он.

Как ранее писало ИА REGNUM, с апреля 2016 г. Армения покупает российский газ по $150 за тысячу кубометров.

«Газпром Армения» — монопольный поставщик и распределитель природного газа в стране, является 100-процентным дочерним предприятием ПАО «Газпром».

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