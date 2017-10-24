В банкротстве «Царицыно» увидели «заметание следов» и «вывод активов»

Москва, , 18:47 — REGNUM Арбитражный суд Московской области 12 октября ввел внешнее наблюдение в отношении ОАО «МКХ» — застройщика печально прославившихся жилых комплексов (ЖК) «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Как пишет «Независимая газета», это решение, казалось бы, должно было приблизить решение проблем обманутых дольщиков этих ЖК, но началась странная суета. Издание подозревает, что одни под шумок банкротства заметают следы, другие пытаются вывести остатки активов. Дольщикам могут аукнуться туманные схемы, которые, по данным «Независимой», могут связывать компании Игоря Пинкевича и страховщиков, среди них замечена Лариса Маркус, экс-глава Внешпромбанка, осужденная на 9 лет за хищение.

Игорь Пинкевич 10 лет назад, как пишет РБК (21.08.17), сам рассказывал, что его бизнес — это 31 элеватор, 22 хозяйства, 300 тыс. га земли, 3 мельницы, офисы, здания, более 2000 единиц транспортной техники. В Прибалтике Пинкевич, по его словам, владел крупнейшим белково-витаминным и комбикормовым заводом. Оборот холдинга, по данным РБК, составлял 800 млн долл. В Латвии Пинкевич, по данным РБК, владел авиакомпанией, парк которой составлял пять бизнес-джетов. В 2006 году Пинкевич приобрел восемь московских хлебозаводов. Как рассказывал сам бизнесмен РБК в 2015 году, хлебозаводы были обременены крупными долгами, и, по его словам, мэр Москвы Юрий Лужков был обеспокоен финансовой ситуацией на социально значимых предприятиях, а потому хотел, чтобы они перешли под контроль единого собственника.

Чуть ранее — в 2003 году — Пинкевич купил два крупных мельничных комбината в российской столице — Московский комбинат хлебопродуктов (МКХ) и «Сокольники», сообщает «Независимая газета». К его основному бизнесу — компании «Настюша», которую он с супругой создал еще в 1992 году в Минске, добавился московский зерновой бизнес, объединенный под вывеской ОАО «МКХ», будущий застройщик «Царицыно». Так Пинкевич, занимавшийся до сих пор закупкой и поставкой зерна, перешел на переработку и выпечку. Суммарный долг купленных столичных комбинатов и заводов составлял 46 млрд руб., отмечал сам Пинкевич РБК. Зато у МКХ появлялась земля в Москве — 43 гектара, большую половину из которых — 23 га — занимали устаревшие элеваторы.

«Мы решили на этой территории построить жилье, многофункциональный комплекс, 425 тыс. кв. м продаваемого жилья. И это бы нам дало как раз возможность рассчитаться по всем долгам», — сообщил он изданию. Получается, приходит к выводу «НГ», каждый, кто нес ему свои рубли, думая, что участвует в долевом строительстве, на самом деле оплачивал долг его империи? Самому Пинкевич, который сейчас арестован, как говорил ТАСС (06.09.17) его адвокат Юрий Ширинян, вменяют мошенничество на 159 млн руб. при строительстве «Царицыно-1» и «Царицыно-2».

Когда его задержали, пишет издание, ОАО «МКХ» заявило, что арест сорвал переговоры с неким иностранным инвестором, который готов был вложиться в долгострой. Между тем, отмечает «НГ», по информации СМИ, еще в 2013 году стройка «умерла». СМИ вспоминают о сделке «Настюши» с Россельхозбанком, которого называли основным кредитором Пинкевича в 2009 году. «Настюша» в погашение своего долга передала банку пакеты (75−85% акций) в 10 краснодарских элеваторах. Как сообщали «Ведомости» (16.10.16), элеваторы были оценены в 4,75 млрд руб., а задолженность компаний Пинкевича перед банком составляла 3,15 млрд руб. Разницу в 1,6 млрд руб. банк «Настюше» вернул, отмечало издание. Учитывая, что, по оценке экспертов «Ведомостей», цена элеваторов казалась серьезно завышенной, эту сделку можно назвать удачной схемой реструктуризации долга, отмечает «НГ». Тем более что, по данным СМИ, позже Россельхозбанк продал 7 из 10 элеваторов всего за 651 млн руб.

По сведениям «Ведомостей», до продажи на эти элеваторы приходилась треть хранения «Настюши», то есть Пинкевич начал сокращать свой основной бизнес. После кризиса 2008 года, напоминает «НГ», многие бизнесмены просто уходили «в кэш», то есть продавали активы и выводили деньги в офшоры. Возможно, полагает издание, так поступал и Пинкевич. Примерно в это время компания начала продавать квартиры, точнее, заключать договоры на участие в их строительстве. И, как отмечается, гасить долги. Через год после начала продаж в Москве сменился мэр, а стоимость стройки, по данным СМИ, выросла еще на 12 млрд руб. из-за того, что на инвестора были переложены новые издержки. В итоге, хотя ключи от квартир обещали выдать в 2012 году, в 2013-м стройка полностью остановилась. Шесть тысяч семей уже несколько лет пытаются решить проблему — достроить свои дома и получить оплаченные квартиры.

Далее «Независимая Газета» пишет:

«Но с 2014 года Пинкевич осуществлял страхование ответственности МКХ. Мог ли кто-то сотрудничать с застройщиком в таких условиях, кроме «ручных» страховых компаний? А ведь сведения о застрахованной ответственности могли только увеличить количество обманутых дольщиков. У потребителей логика простая: если застраховано, то все проверено и покупать квартиры можно. Но возможно ли следовать такой логике, если в деле участвуют Пинкевич и бизнесмены, о которых речь пойдет ниже? Происходящее с МКХ — ярчайший пример странных отношений застройщика и страховщика, которые даже напоминают сговор и вполне могут привести к санации со стороны Центробанка. В противном случае продолжатся акции протеста, что чревато массовым выходом людей на улицы. 6000 семей уже несколько лет пытаются решить проблему — достроить свои дома и получить оплаченные квартиры. И им, видимо, уже не важно, надо ли для этого только обанкротить ОАО «МКХ», санировать страховщика или еще и посадить Пинкевича.

Надо сказать, что дольщики, которые, по данным «МК» (09.10.17), недавно выходили пикетировать Минстрой и Центробанк, привлекая внимание к происходящему с застройщиком, вспоминали, что в процессе есть еще и страховщики, которые страховали его риски. Да, были такие отважные ребята. Ну, сами посудите, чтобы страховать риск застройщика, у которого буксует стройка и который имеет почти 50 млрд руб. долга, надо иметь смелость. Или трезвый расчет? Или это можно назвать сговором застройщика и страховщика?

В 2009 году страхование гражданской ответственности застройщика еще не было обязательным. Но дольщики к этому времени тоже были не лыком шиты: о долгостроях и сбежавших застройщиках слышали уже все. Выманить деньги граждан без договора страхования было бы трудно. Но тут у Пинкевича, похоже, нашелся подходящий страховщик — компания «Балт-Страхование».

Как пишет газета независимых журналистских расследований «Наша версия» (22.10.17), риски «Царицыно» страховала компания «Балт-Страхование», «находившаяся под влиянием… Ларисы Маркус». Напомним, Маркус — это глава и совладелица Внешпромбанка, осужденная на 9 лет за хищение 113,5 млрд руб. и отбывающая наказание в колонии.

Поначалу дольщикам это, видимо, было неизвестно, и они были вполне удовлетворены страховками этой компании. Но когда стройка встала и запахло жареным, «Балт-Страхование» обанкротилось. А на ее месте тут же образовалась другая компания — РИНКО. Как пишет «Наша версия», «в ее руководстве оказались люди, до этого занимавшие руководящие посты в «Балт-Страховании». РИНКО, по сути, помогла Пинкевичу собрать деньги новых дольщиков, страхуя его риски, притом что некоторые участники рынка уже опасались, что со строительством что-то не так. Но в момент, когда на горизонте замаячило банкротство МКХ, страховщик покинул рынок, заявив о прекращении деятельности. А портфель договоров, в том числе и страховки дольщиков «Царицыно», как эстафета был передан следующему страховщику — компании «Проминстрах».

При этом возник вопрос: хватит ли новому страховщику денег на выплату неустоек и компенсаций дольщикам Царицыно? «Ведь в ходе передачи от РИНКО к «Проминстраху» страховой портфель похудел в разы», — отмечает «Наша версия». Ответить на него можно, если верить данным справочной системы по российским юридическим лицам и предпринимателям Rusprofile.ru, в которой содержатся сведения о том, что совладельцем последнего страховщика является сама Маркус. И, надо думать, клиенты Внешпромбанка охотно расскажут дольщикам «Царицыно», что случается с деньгами, доверенными Маркус. Ну, или расскажет ее брат — Георгий Беджамов, который, как сообщает РБК (12.05.17), успел сбежать в Монако. В суде по делу Внешпромбанка говорилось, что руководство банка вывело 5,4 млрд руб.

Сейчас дольщики могут сами оценить, кто страховал Пинкевича, и попытаться понять, почему проекты подобного масштаба доверили таким компаниям, как «Балт-Страхование», «Региональная страховая компания» и «Проминстрах». Дело уже приобрело общественное значение, а у дольщиков, похоже, могут быть основания требовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности этих страховщиков, а от Центробанка — санации «Проминстраха», чтобы спасти те остатки денег, которые все еще могут быть выведены за рубеж.

Действительно, сейчас многое зависит от Центрального банка, который может выступить в роли палочки-выручалочки сразу для нескольких центров власти, что крайне важно в предвыборный год. Акции протеста дольщиков, особенно в столице, сейчас не нужны никому. Адресное выделение денег дольщикам через механизм санирования страховой компании со стороны ЦБ было бы красивым и сильным жестом, особенно на фоне затяжной санации СУ-155», — резюмирует «Независимая Газета».