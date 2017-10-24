Стало известно, кто хочет прикупить «Воспитательный дом» в Москве

Москва, , 18:31 — REGNUM Нешуточная борьба разворачивается за приобретение комплекса зданий на Москворецкой набережной, расположенных рядом с новым парком «Зарядье» и Кремлём. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Напомним, на столичные власти выставили на продажу комплекс зданий бывшей Академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Комплекс состоит из 33 объектов недвижимости, девять из которых являются объектами культурного наследия.

Речь идёт о так называемом Воспитательном доме — памятнике архитектуры XVIII — XX веков. Это здание было заложено ещё в 1764 году по инициативе просветителя Ивана Ивановича Бецкого, как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников.

В дореволюционной Москве это было самое крупное здание — длина его фасада составляла 379 метров и это при том, что один из двух корпусов-каре так и не был построен в царский период. Достраивали здание уже при СССР.

В советское время в этом комплексе располагалась сперва различные профсоюзы, затем Институт педиатрии, ставший впоследствии НИИ педиатрии. С 1938 года здесь поселилась Военная академия, затем — Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (Академия РВСН), которой постепенно отошла вся территория.

Однако в 2016 года Академия РВСН была выведена из этого здания и с тех пор оно пустует. В феврале 2017 года передан из федеральной собственности в московскую, охранное обязательство собственника или иного законного владельца ОКН утверждено приказом Департамента культурного наследия.

И вот комплекс выставлен на продажу. Начальная цена лота составляет 8,6 млрд рублей. Основными претендентами на приобретении данного объекта недвижимости стали «Сити-Девелопер» и «ГКС-Гаран».

По неподтверждённым данным, ООО «ГКС-Гарант» связано с такой структурой как Volga Group бизнесмена Геннадия Тимченко. ООО «Сити-Девелопер» связана с бизнесменомБорисем Минцеми его компанией O1 Properties.

«ГКС-Гаран» предлагает за «Воспитательный дом» 10 млрд рублей, в «Сити-Девелопер» — 8,9 млрд рублей.

По условиям конкурса, покупатель обязан сохранить не только сохранить исторический облик всех объектов, но и приспособить их под современное использование. Кроме того, часть комплекса обязательно должна быть открыта для посетителей.